Cómo evolucionan los dos hombres baleados el viernes por la noche en barrio Las Vegas

Por Santotomealdía



Los dos hombres que resultaron heridos durante el ataque a balazos ocurrido este viernes por la noche en la zona de Monasterio y Lisandro de la Torre se encuentran fuera de peligro, según pudo confirmar Santotomealdía a partir de fuentes vinculadas a la atención de las víctimas.

Uno de ellos, de 26 años, decidió retirarse del Hospital José María Cullen por su propia voluntad, sin recibir el alta médica, mientras que el otro, de 27 años, continúa internado en la sala de Traumatología, donde evoluciona favorablemente.

El hombre que abandonó el nosocomio había ingresado con un roce de bala en el sector izquierdo de la cabeza y una lesión en una de sus rodillas. Pese a la recomendación médica, resolvió retirarse del hospital pocas horas después de ser atendido.

Por su parte, la otra víctima permanece internada luego de haber sufrido cuatro impactos de arma de fuego, dos en la pierna izquierda y dos en el muslo de la pierna derecha. De acuerdo con la información disponible, su estado de salud no reviste riesgo de vida.

El ataque ocurrió alrededor de las 20 del viernes, cuando, según indicaron fuentes policiales en las primeras actuaciones, los ocupantes de un vehículo habrían efectuado varios disparos contra las víctimas en la intersección de Monasterio y Lisandro de la Torre.

Hasta el momento no trascendieron novedades sobre el avance de la investigación y tampoco se informó oficialmente sobre personas detenidas en relación con el hecho.