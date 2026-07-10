Dos heridos de arma de fuego en un ataque a balazos en barrio Las Vegas

Dos personas resultaron heridas de arma de fuego este viernes por la noche en un hecho ocurrido en la intersección de Monasterio y Lisandro de la Torre, en barrio Las Vegas de nuestra ciudad. Según informaron fuentes policiales, ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Cullen, donde recibían atención médica.

De acuerdo con la información preliminar a la que tuvo acceso Santotomealdía, los heridos manifestaron que fueron atacados desde un vehículo que pasó por el lugar y efectuó varios disparos. Más allá de esa versión, la policía investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Siempre según las fuentes consultadas, una de las víctimas presentaba cuatro impactos de bala, dos en la pierna izquierda y dos en el muslo de la pierna derecha, todos sin orificio de salida.

La segunda persona sufrió un roce de bala en el sector izquierdo de la cabeza, además de una lesión en una de sus rodillas, por lo que también fue derivada al Cullen para una mejor evaluación.

Las fuentes policiales indicaron además que ya habría una persona sindicada como presunto autor del ataque, aunque hasta el momento no trascendieron mayores precisiones y la investigación continúa.