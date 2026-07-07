Sorprendieron a un hombre cuando ingresaba a una vivienda y terminó detenido

Un hombre de 33 años fue aprehendido este martes por la mañana en nuestra ciudad, luego de ser sorprendido por efectivos policiales cuando ingresaba sin autorización a una vivienda ubicada en la zona de Maciá y Gaboto.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que durante una recorrida preventiva observó una situación sospechosa en inmediaciones de esas calles. Según la información oficial, los agentes advirtieron que un hombre trepaba el tapial de una propiedad para acceder al patio del inmueble.

Ante esa maniobra, los uniformados le dieron la voz de alto e ingresaron al lugar, donde lograron interceptarlo y reducirlo antes de que abandonara la vivienda.

El sospechoso, de 33 años, fue aprehendido en el lugar y posteriormente trasladado a la Comisaría 12ª, donde quedaron a cargo las actuaciones correspondientes por el delito de violación de domicilio.