La Plaza del Árbol suma un mural en homenaje al Indio Solari realizado por un artista local

Por Santotomealdía



La plaza del Árbol, ubicada en la intersección de Lisandro de la Torre y Salta, suma un mural en homenaje al Indio Solari. La obra es realizada por el artista santotomesino Francisco Plaza Araya y surgió a partir de una iniciativa impulsada por Melina Olivera, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para los seguidores del histórico músico argentino.

El mural quedará finalizado este miércoles y quienes deseen acercarse podrán hacerlo al mediodía para acompañar al artista durante las últimas horas de trabajo. La propuesta coincide con el primer mes del fallecimiento del Indio Solari y busca, además, seguir embelleciendo uno de los espacios públicos de nuestra ciudad.

En diálogo con Nova al Día, la militante y referente del PJ Melina Olivera explicó que la idea nació a partir de la influencia que el músico tuvo en distintas generaciones. "El Indio Solari marcó la vida de muchos de nosotros en distintas etapas, sobre todo en la adolescencia y la juventud", señaló.

Además, destacó el trabajo de Francisco Plaza Araya y recordó que el artista ya había realizado un mural dedicado a Lionel Messi. El artista expresó su satisfacción por el desafío de retratar por primera vez al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Estoy un poco emocionado y con la ansiedad de terminar el mural", afirmó.

El artista explicó que la obra fue realizada principalmente con aerosoles y precisó que solo el rostro del Indio demandó entre cinco y seis horas de trabajo, aunque aclaró que aún restan algunos detalles antes de darla por concluida.

Plaza Araya, quien se dedica profesionalmente al tatuaje y desarrolla los murales como una actividad artística paralela, contó que nunca antes había pintado al Indio Solari. "Quería rendirle un homenaje a alguien tan grande y hacerlo de la mejor manera posible", sostuvo.

Finalmente, Melina Olivera remarcó la importancia de promover este tipo de iniciativas culturales en los espacios públicos. "La cultura tiene que estar en la ciudad, tiene que embellecer los espacios públicos y hacer que todos los santotomesinos nos sintamos orgullosos de venir a las plazas", concluyó.