Sin respaldo suficiente, el Gobierno enfrenta trabas para avanzar con la reforma electoral

El oficialismo enfrenta cada vez más dificultades para avanzar con la reforma de la ley electoral y, por el momento, no reúne los votos necesarios en el Senado para impulsar los cambios que pretende de cara a las elecciones de 2027. La principal traba pasa por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que tampoco genera consenso entre sus aliados.

La propuesta del Gobierno apunta a suprimir las PASO con el argumento de reducir el costo del proceso electoral. Sin embargo, ante la falta de apoyos, en la Casa Rosada comenzó a evaluarse la posibilidad de habilitar listas colectoras por distrito como parte de una negociación con los gobernadores, una herramienta que históricamente había sido cuestionada por los mismos sectores que hoy la impulsan.

No obstante, la idea tampoco convence dentro del propio oficialismo. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, había definido días atrás a las colectoras como "un retroceso" y admitió que no le gustan. Más tarde moderó esa postura y sostuvo que, si bien no es el sistema que prefiere, "no encontramos uno mejor".

En ese contexto, Bullrich explicó que sobre la mesa existen distintas alternativas, entre ellas eliminar las PASO, transformarlas en un mecanismo no obligatorio, permitir que no sean cerradas para los afiliados de cada partido, avanzar hacia un financiamiento estatal decreciente o, incluso, habilitar las cuestionadas colectoras.

Más allá de esas opciones, La Libertad Avanza tampoco logra alinear a sus principales aliados parlamentarios. Además de la oposición peronista, sectores de la UCR, el PRO y partidos provinciales mantienen reparos sobre la reforma y, especialmente, sobre la incorporación de las colectoras.

En ese sentido, un senador opositor cuestionó la estrategia del Gobierno al señalar que "van a poner candidatos en todas las provincias y quieren que los gobernadores les solucionen los problemas", y consideró poco probable que el oficialismo logre un acuerdo en el corto plazo.

Mientras tanto, la prioridad legislativa del Gobierno pasó a ser la aprobación del régimen de zonas frías, proyecto sobre el cual concentra buena parte de sus esfuerzos de negociación. El oficialismo busca avanzar con esa iniciativa para obtener los recursos con los que pretende financiar la futura ley de presupuesto universitario.

A las dificultades en el Congreso también se suma la resistencia de varios gobernadores. Durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, el mandatario provincial Osvaldo Jaldo le transmitió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, su rechazo a las listas colectoras. A esa postura ya se habían sumado Hugo Passalacqua, de Misiones, e Ignacio Torres, de Chubut.

En los bloques aliados del Senado reconocen además que los tiempos para una reforma electoral comienzan a agotarse. Recuerdan que el entendimiento inicial contemplaba cerrar cualquier modificación al sistema antes de finalizar el primer semestre del año y consideran que ahora el debate difícilmente avance antes del último trimestre.

Con ese escenario, varios legisladores estiman que el tratamiento de la reforma podría postergarse hasta fines de noviembre, en simultáneo con la discusión del Presupuesto 2027. Esa demora obligará al Poder Ejecutivo a definir, cuando envíe el proyecto presupuestario el próximo 15 de septiembre, si contempla o no los recursos necesarios para organizar las próximas elecciones bajo el sistema vigente.