Del 12 al 17 de julio, vuelve a nuestra ciudad el Encuentro Internacional de Teatro Infantil

Por Santotomealdía



Nuestra ciudad volverá a ser una de las sedes del XXII Encuentro Internacional de Teatro Infantil, uno de los eventos culturales más tradicionales de la región, que se desarrollará del 12 al 17 de julio con entrada libre y gratuita. La programación incluirá funciones en distintos espacios públicos y culturales, con propuestas destinadas especialmente al público infantil y las familias.

Organizado por la Compañía Teatral Modus Vivendi, el encuentro reunirá en nuestra ciudad a artistas y compañías teatrales de diferentes provincias, que presentarán espectáculos de teatro, magia, títeres, clown y circo en plazas y salas culturales.

La programación comenzará el domingo 12 de julio, a las 16, en Plaza Libertad, con la presentación de Gonzalo Alfonsín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien llevará a escena el espectáculo de clown y circo "Planeta Azul".

El lunes 13, la actividad continuará con dos funciones. A las 15, el SUM Libertad recibirá al grupo Garaye, de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Más tarde, a las 16, en el Centro Cultural "12 de Septiembre", se presentará Bicuchi Trío, de Córdoba, con la obra "Suite de Emociones".

El martes 14, desde las 16, el Centro Cultural será escenario de Zía e Nipote, provenientes de Pilar, provincia de Buenos Aires, quienes presentarán "¿Mágicos?".

La programación continuará el miércoles 15, también a las 16, con El Gran Becker, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ofrecerá el espectáculo "Magia Versátil".

El jueves 16, a la misma hora y en el Centro Cultural, será el turno de Títeres Reciclo Circo, de Posadas, Misiones, con la obra "Circonsciente".

El encuentro concluirá el viernes 17 con dos presentaciones. A las 15, en Plaza Aldo Tessio, se presentará Los Títeres de El Garaye, de San Antonio de Areco. Finalmente, a las 16, el Centro Cultural "12 de Septiembre" recibirá a la compañía Patata Voladora, de Tigre, provincia de Buenos Aires, que pondrá en escena la obra "Muy Caprichosa".

Con más de dos décadas de trayectoria, el Encuentro Internacional de Teatro Infantil volverá a convertir a nuestra ciudad en uno de los escenarios de un evento que año tras año acerca propuestas teatrales de calidad al público infantil y promueve el acceso gratuito a la cultura.