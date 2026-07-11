Crece el brote de ébola en Congo: ya son 648 los muertos y 1.830 los contagios

El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa agravándose. Las autoridades sanitarias informaron que los casos confirmados ascendieron a 1.830, mientras que el número de fallecidos llegó a 648, lo que ubica la tasa de letalidad en 34,1%.

Según el último parte oficial difundido por el Gobierno congoleño, 764 pacientes permanecen aislados o internados, mientras que 295 personas lograron recuperarse de la enfermedad. Además, el seguimiento de contactos alcanza actualmente al 78,6% en las zonas afectadas.

El brote se concentra principalmente en las provincias orientales de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Al mismo tiempo, las autoridades continúan investigando dos casos detectados en la provincia de Tshopo, con el objetivo de determinar si están vinculados con la propagación del virus.

La epidemia fue declarada oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, ubicada en la frontera con Uganda y Sudán del Sur. Desde entonces, el virus también cruzó las fronteras y ya provocó 20 contagios confirmados en Uganda, de los cuales 15 corresponden a casos importados desde la República Democrática del Congo, además de dos muertes.

Las autoridades sanitarias recordaron que el actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la cual todavía no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de la tercera epidemia de ébola más grave registrada hasta el momento y de la decimoséptima que afecta a la República Democrática del Congo.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y puede provocar fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas, una combinación que lo convierte en una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo.