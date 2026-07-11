Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final y sueña con estar entre los cuatro mejores

La Selección argentina afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen y dar un nuevo paso hacia la defensa del título.

El encuentro se disputará desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro y podrá verse por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras protagonizar una de las remontadas más impactantes del torneo. En los octavos de final, la Albiceleste derrotó 3-2 a Egipto luego de estar dos goles abajo cuando restaban poco más de diez minutos para el final.

Antes de ese encuentro, Argentina también había sufrido para avanzar en los 16avos de final, donde necesitó del tiempo suplementario para superar 3-2 a Cabo Verde. En la fase de grupos, en cambio, mostró una versión mucho más sólida al imponerse 3-0 sobre Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania.

Suiza, por su parte, fue creciendo con el correr del campeonato. Tras debutar con un empate 1-1 ante Qatar, el conjunto dirigido por Murat Yakin derrotó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá para quedarse con el primer puesto de su grupo.

En las instancias eliminatorias, el seleccionado europeo dejó en el camino a Argelia y luego eliminó a Colombia en la definición por penales, tras igualar sin goles durante los 120 minutos de juego.

El duelo de esta noche marcará el tercer enfrentamiento entre Argentina y Suiza en la historia de los Mundiales, con antecedentes favorables para la Albiceleste. El primero fue en Inglaterra 1966, con victoria argentina por 2-0, mientras que el más recordado se produjo en Brasil 2014, cuando el conjunto dirigido por Alejandro Sabella se impuso 1-0 gracias al agónico gol de Ángel Di María a los 118 minutos del alargue.

En cuanto al equipo, Scaloni mantiene algunas dudas, especialmente en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, y en el acompañante de Lionel Messi en ataque, puesto que disputan Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka y Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.