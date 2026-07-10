Antes de las vacaciones de invierno, subieron los peajes rumbo a la Costa Atlántica

Viajar a la Costa Atlántica durante las vacaciones de invierno será más costoso. Desde este viernes comenzaron a regir nuevas tarifas en los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), con un incremento del 6,71% respecto de los valores anteriores.

La actualización alcanza a las principales rutas que conectan con los destinos turísticos bonaerenses y se aplica en la previa del receso invernal, cuando suele registrarse un importante aumento del tránsito hacia la costa.

El incremento fue dispuesto mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que estableció una nueva actualización trimestral de las tarifas.

Según explicó el Gobierno bonaerense, el ajuste se calcula mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), que contempla un 55% del Índice de Salarios, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con los nuevos valores, los automóviles particulares abonarán $7.900 en los peajes de Samborombón y Maipú, sobre la Ruta 2, y también en La Huella, sobre la Ruta 11. En tanto, el peaje de Mar Chiquita pasó a costar $3.700, mientras que el de General Madariaga, sobre la Ruta 74, quedó en $3.300.

Para quienes utilizan TelePASE, las tarifas presentan una leve bonificación. En ese caso, los peajes de Samborombón, Maipú y La Huella cuestan $7.856,80; Mar Chiquita, $3.614,12; y General Madariaga, $3.299,84.

Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas de temporada baja, que se aplican entre las 12 del lunes y las 12 del viernes, excepto durante feriados y fines de semana largos.

Desde la Provincia señalaron que los recursos obtenidos mediante estas actualizaciones permiten financiar distintas obras viales en ejecución, entre ellas la repavimentación de la Ruta 2, la ampliación de carriles en la Autopista Buenos Aires-La Plata, la transformación en autovía del tramo entre Villa Gesell y Mar Chiquita y mejoras sobre la Ruta 6.

El aumento llega en la antesala de las vacaciones de invierno, un período clave para el turismo bonaerense, en el que miles de vehículos se movilizan hacia los principales destinos de la Costa Atlántica.