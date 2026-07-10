Conmoción en Córdoba: dos muertos y 16 niñas heridas en un choque sobre una ruta provincial

Dos personas murieron y más de 15 niñas resultaron heridas tras un choque frontal entre un automóvil y un minibús que transportaba a un grupo de menores que regresaba de disputar un partido de fútbol. El siniestro ocurrió este jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, en la provincia de Córdoba.

El accidente se registró entre la ciudad de La Carlota y el acceso a Huanchilla, cuando, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo particular y el minibús impactaron de frente.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, informó que el aviso de emergencia fue recibido alrededor de las 17:50 y que, al arribar al lugar, los rescatistas constataron el fallecimiento de un hombre y una mujer mayores de edad, quienes viajaban en el automóvil.

En tanto, el minibús trasladaba a niñas de entre 9 y 12 años, que regresaban de un encuentro de fútbol disputado en Río Cuarto. Como consecuencia del impacto, 16 menores recibieron asistencia médica por golpes y traumatismos, aunque, según las primeras informaciones, ninguna sufrió heridas de gravedad.

Tras el siniestro, personal policial y judicial realizó las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades del caso.

Otro accidente fatal en la provincia

Horas después, se registró otro choque con consecuencias fatales en Córdoba. En esta oportunidad, el hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 6, donde una persona perdió la vida tras impactar de frente contra un camión.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima habría mordido la banquina, perdió el control del vehículo y terminó colisionando frontalmente con el transporte de carga. Las autoridades también investigan las circunstancias de ese accidente.