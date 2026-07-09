Con un acto en el Camping Municipal, Santo Tomé celebró el 210° aniversario de la Independencia

Con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante este jueves el acto oficial en el Camping Municipal, una ceremonia encabezada por el intendente Miguel Weiss Ackerley que reunió a autoridades, concejales, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

La actividad comenzó a las 10.30 y contó además con la participación de grupos folklóricos y academias locales, que aportaron música, danza y color a una de las fechas patrias más significativas para el país.

Tras el acto, el intendente compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reflexionó sobre el significado del 9 de Julio de 1816 y reivindicó los valores que inspiraron la gesta independentista.

El acto se desarrolló en el Camping Municipal.

En ese sentido, sostuvo que la Declaración de la Independencia permitió que "cada argentino sea artífice de su propio destino" y remarcó que la libertad y la igualdad deben seguir marcando el rumbo del presente y del futuro del país.

Asimismo, Weiss Ackerley llamó a valorar el camino recorrido y aseguró que "todo lo hecho por los anteriores hay que cuidarlo", al tiempo que afirmó que el desafío es seguir construyendo una sociedad con "más igualdad" y "más libertad".

Agrupaciones artísticas le pusieron color y música al acto.

Por último, el mandatario destacó el aporte de las agrupaciones artísticas que participaron de la celebración y señaló que sus presentaciones brindaron "color, música y emoción" a la jornada, además de reflejar la identidad, la cultura y las raíces de la comunidad santotomesina.