El DT de Suiza desafió a la Selección: "Argentina no es invencible"

Suiza ya comenzó a palpitar el duelo frente a la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Luego de eliminar a Colombia en la definición por penales, el entrenador Murat Yakin destacó el desafío que representará enfrentar al vigente campeón del mundo, aunque aseguró que su equipo tiene argumentos para dar la sorpresa.

Tras la clasificación, el técnico suizo reconoció la jerarquía del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, pero dejó en claro que confía en las posibilidades de sus dirigidos. "Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible", afirmó en referencia a la sufrida remontada albiceleste frente a Egipto en los octavos de final.

Yakin también remarcó la ilusión que existe dentro del plantel de cara al compromiso del próximo sábado a las 22, en Kansas, y destacó el crecimiento futbolístico de su selección durante el certamen.

"Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores y la calidad del plantel nos hacen pensar que podemos lograr grandes cosas con este equipo", expresó el entrenador.

Además, sostuvo que el seleccionado europeo conoce bien las características de los rivales sudamericanos y anticipó un encuentro de máxima exigencia. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos. Todos los duelos son importantes", señaló.

Quien también mostró su entusiasmo por el cruce fue el delantero Zeki Amdouni, uno de los protagonistas de la clasificación tras convertir uno de los penales en la definición frente a Colombia.

Con una sonrisa, el atacante resumió lo que significa enfrentar al capitán argentino: "Voy a jugar contra Messi. Ya puedo retirarme tranquilo", dijo, reflejando la expectativa que genera medirse con uno de los mejores futbolistas de la historia.

De esta manera, Suiza ya puso la mira en Argentina, con la ilusión de dar el golpe ante el campeón del mundo y avanzar a las semifinales de un Mundial por primera vez en su historia reciente. El encuentro se disputará este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas City, con un lugar entre los cuatro mejores del torneo en juego.