El Aeropuerto de Sauce Viejo suma vuelos panorámicos para impulsar el turismo en las vacaciones de invierno

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves, en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, la nueva edición de la Experiencia XFlight, una propuesta de vuelos panorámicos que comenzará el próximo lunes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de invierno. La iniciativa, operada por XFlight Argentina, permitirá recorrer desde el aire algunos de los paisajes más emblemáticos de la capital provincial y, como principal novedad, incorporará por primera vez vuelos nocturnos para contemplar la ciudad iluminada.

Los recorridos incluirán el sobrevuelo de puntos icónicos como el Puente Colgante, la Basílica de Guadalupe, la Costanera santafesina, la zona de islas y los estadios de Colón y Unión, ofreciendo una perspectiva inédita de la ciudad.

La presidenta del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, destacó que la propuesta regresa tras su realización en 2024 y explicó que el objetivo es ofrecer “algo especial para disfrutar la ciudad desde el cielo, casi flotando, a muy baja velocidad y altura, contemplando sus principales monumentos y paisajes desde otra perspectiva”.

“Queríamos que quienes visiten Santa Fe, pero también los propios santafesinos, puedan descubrir la ciudad desde un lugar diferente, con una experiencia que combina turismo, recreación y el atractivo de la aviación”, añadió.

Potenciar el turismo regional

Por su parte, el vocal del directorio del aeropuerto, Emanuel Haquín, explicó que los vuelos se realizarán durante todo el receso invernal, entre las 11 y las 21 horas, y que las reservas podrán efectuarse a través del sitio web de XFlight Argentina.

“Más allá del vuelo en sí, buscamos potenciar el turismo de la provincia y de toda la región mediante una experiencia diferente. Pueden participar tanto adultos como niños, que abonan asiento a partir de los tres años”, señaló.

Más conectividad durante el receso

Durante la presentación también se destacó el refuerzo de la conectividad aérea dispuesto para las vacaciones de invierno, una medida impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En ese sentido, Riuli explicó que durante la primera semana del receso los vuelos entre Sauce Viejo y Aeroparque pasarán de dos a tres frecuencias diarias -ida y vuelta- los lunes, miércoles, jueves y viernes, mientras que la semana siguiente el refuerzo se mantendrá el lunes.

“Contaremos con cinco jornadas adicionales con tres vuelos diarios hacia Aeroparque, lo que facilita las conexiones con otros destinos nacionales y mejora las alternativas para quienes viajan por turismo o trabajo”, detalló.

La presidenta del aeropuerto subrayó que este crecimiento “es posible gracias a la decisión del gobernador Pullaro y del ministro Puccini, que consideran al aeropuerto una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad, generar empleo y acompañar el desarrollo productivo de la provincia”.

Un aeropuerto al servicio del desarrollo

En la misma línea, el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, sostuvo que la inversión provincial responde a una visión estratégica sobre el rol de los aeropuertos.

“El Gobierno Provincial invierte porque entiende que el Aeropuerto de Sauce Viejo es un motor del desarrollo productivo y de la integración territorial. Cada paso que damos apunta a consolidar ese objetivo”, afirmó.

Además, consideró que este tipo de iniciativas también contribuyen a acercar a nuevos usuarios al transporte aéreo. “Una experiencia panorámica puede convertirse más adelante en el primer paso hacia un vuelo regular. Es una muestra de articulación entre el sector público y el privado, de construcción de identidad y de promoción del turismo mediante una propuesta innovadora”, concluyó.