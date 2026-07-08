Las obras del nuevo puente ya avanzan sobre 7 de Marzo y generan nuevas restricciones al tránsito

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe ya comenzó a avanzar sobre Avenida 7 de Marzo. Durante esta semana se iniciaron las primeras intervenciones vinculadas directamente con esa arteria, mediante excavaciones sobre la vereda y el espacio verde ubicados en el margen sur del acceso, donde se ejecutan trabajos subterráneos previstos dentro del proyecto.

Estas tareas ya generan nuevas afectaciones en la circulación vehicular, ya que la presencia de maquinaria pesada, camiones y operarios obliga, en determinados momentos, a reducir un carril en el sentido de circulación desde nuestra ciudad hacia Santa Fe. Si bien las restricciones de tránsito ya se habían registrado anteriormente como consecuencia de las obras sobre calle Mitre, ahora el operativo se trasladó al sector de Avenida 7 de Marzo donde comenzó esta nueva etapa.

Por el momento, las intervenciones no alcanzan la carpeta asfáltica de la Ruta Nacional 11. Los trabajos se concentran en la zona de veredas y espacios verdes, donde avanzan las excavaciones necesarias para la readecuación de servicios subterráneos e infraestructura existente, una instancia considerada indispensable antes de intervenir la calzada principal.

Esta etapa había sido anticipada en distintas oportunidades por funcionarios provinciales. Tanto el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, como el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, habían explicado que el frente de obra correspondiente a Avenida 7 de Marzo sería el más complejo de todo el proyecto debido a la gran cantidad de redes de agua, cloacas, energía, fibra óptica y otros servicios que atraviesan el subsuelo del sector.

Además, Vialidad Provincial había informado que la intervención sobre 7 de Marzo comenzaría una vez que avanzaran los trabajos sobre calle Mitre, cuya transformación permitirá reorganizar la circulación durante las siguientes etapas de la obra. Precisamente, las tareas que ahora comenzaron forman parte de esa transición hacia la remodelación del principal acceso a nuestra ciudad.

En una etapa posterior, los trabajos alcanzarán la propia avenida, donde está prevista una reconfiguración integral del acceso al nuevo puente. El proyecto contempla la ampliación de la calzada, nuevos carriles de circulación, bicisendas, sendas peatonales, semaforización y cambios en el sentido de circulación de calles como Mitre y Candioti, que acompañarán el funcionamiento del nuevo esquema vial.

Por ahora, las restricciones al tránsito son parciales y se producen de manera puntual mientras opera la maquinaria, principalmente sobre la mano con sentido hacia Santa Fe. No obstante, el avance de las obras marca un nuevo paso en la transformación del ingreso a nuestra ciudad, una etapa que en los próximos meses tendrá un impacto cada vez más visible tanto en la circulación como en la fisonomía urbana del sector.