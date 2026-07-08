"No quiero negociar con ellos": Trump dio por finalizado el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que da por terminado el memorando de alto el fuego con Irán y sostuvo que "es una pérdida de tiempo tratar con ellos", al acusar al régimen iraní de incumplir los compromisos asumidos y de continuar con acciones militares tras la tregua.

Las declaraciones fueron realizadas durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN, que se desarrolla en Ankara, donde el mandatario estadounidense compartió actividades junto al secretario general de la alianza, Mark Rutte.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos", afirmó Trump ante la prensa, al tiempo que lanzó durísimas críticas contra el gobierno iraní, al que calificó de violento y aseguró que utilizaría un arma nuclear si tuviera la posibilidad. Además, acusó a Teherán de haber mentido sobre los términos del acuerdo y reiteró que continuar negociando "es malgastar tiempo".

El mandatario explicó que considera finalizada la tregua luego de los recientes ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, por los que responsabilizó a Irán. Según indicó, Estados Unidos respondió con bombardeos de gran intensidad durante la noche del martes.

Trump también señaló que, tras permitir el funeral del líder supremo iraní, Alí Khamenei, fallecido durante los primeros ataques del conflicto iniciado el 28 de febrero, Irán volvió a lanzar ofensivas contra buques comerciales. "Así que les dimos duro anoche, muy duro", expresó.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber destruido 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, además de derribar un dron MQ-9, en una nueva escalada del conflicto que volvió a tensar la situación en Medio Oriente.

Durante su exposición, Trump también denunció la represión del régimen iraní contra su propia población, al afirmar que miles de manifestantes fueron asesinados durante las protestas y cuestionó que, según su visión, la prensa internacional no refleje esa situación.

Pese a reconocer que algunos de sus colaboradores continuarán con contactos diplomáticos, el presidente estadounidense dejó en claro su postura. "Por mi parte, negociar con ellos es solo malgastar tiempo. Ellos mienten", afirmó, al insistir en que el entendimiento alcanzado contemplaba la prohibición del desarrollo de armas nucleares.

Las declaraciones del mandatario tuvieron impacto inmediato en los mercados internacionales, con un incremento cercano al 5% en el precio del petróleo, en un contexto de creciente incertidumbre por la situación en el estrecho de Ormuz y las tensiones entre Washington y Teherán.