El Gobierno unificó las tarifas del transporte de gas y eliminó un régimen de excepción vigente desde 2002

El Gobierno nacional dispuso cambios en el esquema tarifario del transporte de gas natural al derogar un régimen de excepción vigente desde la crisis de 2002 y establecer un sistema de precios unificados para las obras de infraestructura. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en la emergencia energética y coincide con un período de alta demanda por las bajas temperaturas, que en los últimos días provocó restricciones en el suministro de gas para industrias y estaciones de servicio.

Con la nueva normativa, el Ejecutivo dejó sin efecto el Decreto 689/02, que permitía que las tarifas de transporte de gas destinadas a la exportación y determinados contratos de compraventa conservaran valores en moneda extranjera, al quedar excluidos del régimen de pesificación implementado durante la crisis económica.

El Gobierno argumentó que ese tratamiento diferencial respondió a un contexto excepcional que ya no se justifica y sostuvo que mantenerlo generaba distorsiones en los precios y tarifas que pagan los usuarios del sistema de transporte, teniendo en cuenta que la infraestructura se encuentra íntegramente en territorio argentino.

Uno de los principales cambios alcanza al Gasoducto Perito Moreno (GPM). Una vez que entren en funcionamiento las obras de ampliación del tramo que une Tratayén (Neuquén) con Salliqueló (Buenos Aires), todos los usuarios del ducto abonarán un precio unificado por el servicio de transporte.

Ese valor surgirá de un promedio ponderado entre el precio de la capacidad actualmente contratada y el correspondiente a la nueva capacidad que resulte de la licitación pública de las obras de ampliación impulsadas por Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Además, para evitar incrementos abruptos en los costos, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) quedó facultado para aplicar un esquema de transición gradual entre las tarifas vigentes y el nuevo precio unificado.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta reforma forma parte del proceso de reconfiguración del sistema de transporte de gas iniciado el 1 de mayo y consideraron que resulta necesaria para brindar mayor previsibilidad y estabilidad jurídica, evitando afectar el normal desarrollo de las inversiones y de la actividad privada.