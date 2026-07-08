La AFA adelantó una hora el partido de Colón ante Central Norte

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una modificación en el horario del partido que disputarán Colón y Central Norte de Salta por la 20ª fecha de la Primera Nacional. Finalmente, el encuentro se jugará el próximo domingo 12 de julio desde las 15.30, una hora antes de lo previsto originalmente.

En un principio, el compromiso había sido programado para las 16.30, pero la organización del torneo resolvió adelantar el inicio del partido, por lo que el Sabalero recibirá al conjunto salteño en el estadio Brigadier López desde las 15.30.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán afrontará un compromiso importante en sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la tabla. Con el campeonato ingresando en una etapa decisiva, Colón buscará hacerse fuerte como local y sumar tres puntos clave para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Por su parte, Central Norte llegará a Santa Fe con el objetivo de conseguir un resultado positivo en una de las canchas más exigentes de la categoría y seguir alimentando sus propias aspiraciones en el certamen.

Con esta modificación, los hinchas sabaleros deberán tener en cuenta el nuevo horario para asistir al estadio y acompañar al equipo en un encuentro que puede resultar determinante para su campaña en la Primera Nacional.