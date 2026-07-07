Aumenta el número de víctimas por los terremotos en Venezuela: ya son 3.685 los fallecidos

El gobierno de Venezuela confirmó este martes que la cifra de víctimas fatales por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio ascendió a 3.685 muertos, mientras que el número de heridos llegó a 16.740. El nuevo balance representa un incremento de 150 fallecidos respecto del informe oficial difundido el lunes.

Las autoridades también informaron que 17.907 personas perdieron sus viviendas, por lo que fueron habilitados 87 campamentos transitorios para asistir a los damnificados. En tanto, 6.462 personas fueron rescatadas desde que ocurrió la catástrofe.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, impactaron con mayor fuerza en el estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre, donde 190 edificios colapsaron y cientos de estructuras resultaron dañadas.

Según el último informe oficial, se mantienen en 856 los edificios afectados, mientras que 86.794 familias recibieron asistencia y se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos para atender la emergencia.

Además, el operativo de asistencia cuenta con el despliegue de 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, junto a 28.362 voluntarios que participan en las tareas de rescate y ayuda humanitaria.

Las autoridades venezolanas no actualizaron la cantidad de personas desaparecidas desde el 25 de junio, cuando el registro oficial contabilizaba 157 casos. Sin embargo, la iniciativa ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela" reúne más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero aún no pudo ser confirmado, mientras que la ONU advirtió que la cifra de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

El doble terremoto del 24 de junio es considerado el más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo y afectó, además de La Guaira, a Caracas y otros seis estados del norte del país.