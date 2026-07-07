Brindaron detalles de los allanamientos que permitieron desbaratar a una banda de motochorros que actuaba en nuestra ciudad

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, junto con la directora de la Policía de Investigaciones (PDI), Eva Cainelli, brindaron este martes detalles de una investigación que permitió dar un paso clave para esclarecer una serie de robos calificados cometidos por motochorros en nuestra ciudad. Como resultado de tres allanamientos realizados en Sauce Viejo, fue detenido un joven de 22 años y se secuestró evidencia de interés para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini, en el marco de una investigación iniciada tras un robo ocurrido el 1 de junio. En esa oportunidad, una persona que circulaba en moto fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta. Uno de ellos exhibió un arma de fuego y, bajo amenazas, le sustrajo su teléfono celular.

A partir de la denuncia, personal de la Sección Inteligencia Táctica de la PDI desarrolló una investigación que incluyó tareas de análisis criminal, relevamiento de información e inteligencia de campo. Ese trabajo permitió identificar al presunto autor del hecho, reconstruir sus movimientos y determinar los domicilios que frecuentaba, donde finalmente se concretaron los allanamientos.

Durante los procedimientos fue detenido M.N.P., de 22 años, acusado como presunto coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego. Además, los investigadores secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto -entre ellas dos camperas y un pantalón de jean-, así como otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Galfrascoli destacó que el resultado de la pesquisa refleja la prioridad que el Gobierno Provincial otorga a la persecución de los delitos violentos. “Para nosotros abordar este tipo de hechos es una marca registrada del Ministerio de Justicia y Seguridad. La política es no darles tregua a los delincuentes violentos”, afirmó el funcionario.

