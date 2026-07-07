Venezuela inició un amplio operativo para inspeccionar edificios tras los terremotos

Venezuela puso en marcha un amplio operativo de inspección de edificios en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, con la participación de más de 2.800 especialistas que evaluarán el estado de viviendas e infraestructura para avanzar en la etapa de recuperación tras la emergencia.

El plan fue anunciado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, que informó a través de la televisión estatal el inicio de las tareas técnicas en todo el país. Hasta el momento, el balance oficial de los sismos asciende a 3.535 personas fallecidas, 16.700 heridas, 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la primera etapa del operativo contempla un sistema de clasificación tipo "semáforo" para determinar el nivel de riesgo de cada edificación. De esta manera, las construcciones serán identificadas con color rojo cuando presenten un riesgo grave, amarillo si registran daños moderados y verde cuando sean habitables o solo presenten afectaciones menores.

El objetivo de este relevamiento es crear una base de datos que permita planificar las tareas de reconstrucción, identificar las necesidades de maquinaria, materiales y personal especializado, y establecer prioridades para las intervenciones en las zonas más comprometidas, explicó el ingeniero Francisco Garcés, responsable de la comisión.

En paralelo, las autoridades informaron que ya se realizaron evaluaciones preliminares en infraestructura crítica, como rutas, aeropuertos y otros espacios estratégicos, con el propósito de determinar su nivel de operatividad y definir las acciones necesarias durante la fase de rehabilitación.

Garcés agregó que el proceso de inspección contará además con el apoyo de equipos internacionales, que se sumarán a las tareas de evaluación tanto de viviendas como de obras públicas, con el fin de acelerar los trabajos de recuperación tras uno de los desastres más graves registrados en el país en los últimos años.