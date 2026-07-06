ASOEM volvió a movilizarse en Sauce Viejo y profundiza el reclamo por el reconocimiento de la representación sindical

Este lunes por la tarde se llevó a cabo una nueva movilización en la ciudad de Sauce Viejo, en el marco del conflicto que mantiene la ASOEM con el intendente Mario Papaleo, quien "continúa negándose a reconocer a la institución elegida por 104 trabajadores municipales para ejercer su representación sindical", según advirtieron desde la entidad gremial.

"Alrededor de 180 trabajadores municipales nucleados en la ASOEM, provenientes de distintos municipios de la jurisdicción sindical, se concentraron fuera de su horario laboral para acompañar el reclamo y visibilizar un conflicto que trasciende los límites de Sauce Viejo y pone en discusión el respeto por la libertad sindical y la voluntad de los trabajadores", detallaron desde ASOEM.

"La jornada tuvo además un fuerte valor simbólico", añadiero. En ese sentido, lamentaron que "como consecuencia de una medida cautelar que fue apelada y aún se encuentra pendiente de resolución, integrantes de la Comisión Directiva de la ASOEM no pudieron participar de la movilización". Sin embargo, subrayaron que "fueron los propios trabajadores quienes sostuvieron la convocatoria, reafirmando con su presencia la solidaridad con sus compañeros de Sauce Viejo y el compromiso colectivo con una lucha que entienden como propia en defensa del derecho de todos los trabajadores a elegir libremente quién los representa".

La manifestación se realizó, además, "con el objetivo de informar a la comunidad sobre la situación que atraviesan los trabajadores municipales sauceños y denunciar la decisión del Ejecutivo local de desconocer la representación que fue libremente elegida por la mayoría del personal".

En ese contexto, el secretario General de ASOEM, Juan R. Medina, sostuvo: "Pese a la persecución, al tercer mes consecutivo de descuentos por los días de paro, a los sumarios, los traslados compulsivos y las denuncias penales, los trabajadores estamos cada vez más firmes en nuestro reclamo. La enorme muestra de solidaridad de compañeros de toda la jurisdicción demuestra que esta lucha ya no es solo de Sauce Viejo, sino de todas y todos los trabajadores municipales que defienden el derecho a elegir libremente quién los representa. Queremos nuestra paritaria local, que se restituyan los días descontados, que cesen los aprietes y que el Ejecutivo comience a discutir con la ASOEM, el sindicato que eligieron democráticamente los trabajadores".

La ASOEM ratificó que continuará "sosteniendo las medidas de protesta hasta que se respete el derecho de los trabajadores a ser representados por la organización sindical que eligieron democráticamente, un principio que ya fue respaldado en reiteradas oportunidades por la Justicia".