España eliminó a Portugal sobre el final y se metió en los cuartos de final

España avanzó a los cuartos de final del Mundial tras imponerse 1 a 0 sobre Portugal en un duelo muy parejo disputado este lunes en Arlington. Mikel Merino marcó el único gol del encuentro en tiempo de descuento y selló la clasificación de la Roja, que ahora espera por el ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, el mediocampista español, que había ingresado desde el banco de suplentes, apareció a los 46 minutos del segundo tiempo para convertir el único tanto de la noche y darle a la Roja el pasaje a la próxima instancia.

Con este resultado, el seleccionado español enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputaba este lunes por la noche en Seattle.

El desarrollo del partido fue parejo, con oportunidades para ambos equipos y escasas diferencias en el juego. España mostró sus mejores momentos durante la primera mitad, aunque perdió intensidad con el correr de los minutos y recién encontró el desequilibrio sobre el cierre gracias a una jugada iniciada por Ferrán Torres y definida por Merino.

Por su parte, Lamine Yamal volvió a ser titular, aunque esta vez no logró gravitar como en presentaciones anteriores y tuvo una participación intermitente sobre el sector derecho del ataque.

La eliminación también marcó el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo. A los 41 años, el capitán portugués cerró su participación en las Copas del Mundo con una actuación discreta y se retiró visiblemente emocionado tras el pitazo final, poniendo punto final a una trayectoria histórica en el máximo certamen del fútbol internacional.