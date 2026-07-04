Un despiste complicó a Franco Colapinto: largará 19° en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto largará desde el 19° puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, luego de sufrir un despiste durante la primera tanda de clasificación en el circuito de Silverstone. La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien volverá a partir desde la primera posición este domingo.

El piloto argentino de Alpine había comenzado la Q1 con un tiempo de 1:31.321, registro que lo mantenía en la pelea por avanzar a la segunda instancia clasificatoria, aunque a más de dos décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalmente logró acceder a la Q2 y largará desde el 12° lugar.

En su segundo intento, Colapinto mostró una clara mejoría en los parciales. El piloto de Pilar registraba sectores competitivos y se perfilaba para avanzar de ronda, pero perdió el control de su monoplaza en el sector de Becketts, entre las curvas 11 y 12, y terminó realizando un trompo que arruinó su vuelta rápida.

A pesar de la salida de pista, el argentino logró recuperar el auto y regresar a los boxes sin sufrir daños importantes. Inmediatamente después del incidente, expresó su desconcierto por radio con el equipo: "He perdido completamente el control. Perdí totalmente la tracción trasera".

Desde el box de Alpine, su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, le explicó que durante la sesión se habían registrado cambios en la dirección del viento, aunque aclaró que no detectaban ningún inconveniente mecánico evidente en el monoplaza.

Colapinto sufrió un despiste durante la clasificación.

Tras la clasificación, Colapinto reconoció su sorpresa por el comportamiento del auto y comparó la situación con un problema reciente sufrido por Max Verstappen. "Fue rarísimo. Parece lo de Max en Austria. Doblé y apenas doblé perdí muy de golpe la parte trasera. La vuelta anterior había tenido de trompa y en esta no tuve nada de grip atrás. No entiendo bien qué pasó, tendremos que analizar los datos", explicó el argentino.

La frustración del piloto quedó reflejada al regresar a los boxes, donde se mostró visiblemente molesto tras perder la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia de la clasificación.

En la lucha por la pole, Kimi Antonelli volvió a mostrar su gran presente y consiguió el mejor tiempo de la jornada para asegurarse el primer lugar de partida en Silverstone. El italiano, que horas antes también había ganado la carrera sprint, logró mejorar su propio registro en el cierre de la sesión y resistió los intentos de las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que partirán inmediatamente detrás.

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputará este domingo desde las 10.00 (hora argentina) en el histórico circuito de Silverstone, donde Colapinto intentará avanzar posiciones y recuperarse de una clasificación que volvió a dejar sabor amargo para el piloto argentino.