Colombia fue superior, derrotó a Ghana y se metió entre los 16 mejores del Mundial

La selección de Colombia se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer por 1 a 0 a Ghana en el encuentro disputado en Kansas City. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo regresó así a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo por primera vez desde su participación en Rusia 2018.

El único gol del partido fue convertido por Jhon Arias a los 14 minutos del primer tiempo, en un encuentro en el que el conjunto sudamericano mostró superioridad durante gran parte del desarrollo y generó las situaciones más claras ante un rival que tuvo dificultades para imponer su juego.

El partido comenzó con un contratiempo para Colombia, ya que el delantero Jhon Córdoba debió abandonar el campo de juego apenas a los cinco minutos debido a una molestia muscular. Su reemplazante, Luis Suárez, terminó siendo determinante en la jugada del gol.

Pocos minutos después, Ghana también sufrió una modificación obligada por la salida del lateral derecho Marvin Senaya, una circunstancia que Colombia logró aprovechar rápidamente. A los 14 minutos, Suárez desbordó por la banda derecha y envió un centro que atravesó el área, permitiendo la aparición de Jhon Arias, quien definió para establecer el 1 a 0.

A partir de la ventaja, el equipo de Néstor Lorenzo logró controlar el desarrollo del partido gracias a un funcionamiento sólido tanto en defensa como en el mediocampo. Colombia limitó las posibilidades ofensivas del conjunto africano y administró el resultado con inteligencia.

En el complemento, el entrenador argentino introdujo modificaciones tácticas para reforzar la mitad de la cancha y contrarrestar el despliegue físico de Ghana. La estrategia resultó efectiva, ya que el seleccionado africano prácticamente no generó situaciones claras de gol durante los 90 minutos.

Además de sostener la ventaja, Colombia contó con algunas oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no logró traducirlas en el marcador.

Con esta victoria, el seleccionado cafetero avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza el próximo martes, desde las 16 (hora argentina), en la ciudad canadiense de Vancouver.

El triunfo también le permitió a Colombia consolidar una campaña que incluyó partidos disputados en las tres sedes del Mundial —México, Estados Unidos y Canadá— y mantener intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en la competencia.