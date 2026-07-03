Argentina sufrió ante Cabo Verde, pero avanzó a octavos de final

La Selección Argentina debió trabajar mucho más de lo esperado para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde en el alargue, en el Hard Rock Stadium de Miami, y ahora se medirá con Egipto, que eliminó a Australia por penales.

En un encuentro en el que mostró algunas dudas defensivas y sufrió ante un rival que sorprendió por su intensidad, la Albiceleste encontró la clasificación gracias a su eficacia en las pelotas paradas, luego de que Cabo Verde lograra igualar el marcador en dos oportunidades.

Como se preveía, Argentina asumió el protagonismo desde el inicio, monopolizó la posesión de la pelota y obligó al conjunto africano a replegarse cerca de su arco. Sin embargo, le costó encontrar espacios para generar situaciones claras.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Lisandro Martínez lanzó un preciso pase largo para Lionel Messi, que controló con jerarquía y definió con categoría para establecer el 1-0. Fue el séptimo gol del capitán argentino en el Mundial.

En el complemento, Cabo Verde adelantó sus líneas y encontró premio a los 59 minutos. Duarte aprovechó una desatención defensiva y definió cruzado para marcar el empate.

Pocos minutos después, Messi tuvo una clara oportunidad para devolverle la ventaja a la Selección tras una asistencia de Lautaro Martínez, pero el arquero Vozinha ganó el mano a mano.

Scaloni movió el banco con los ingresos de Julián Álvarez y Nicolás González, mientras Argentina siguió buscando el segundo gol sin demasiada claridad. También ingresaron Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico en el tramo final del tiempo reglamentario.

Ya en el alargue, la Albiceleste volvió a adelantarse. Tras un córner desde la izquierda, Alexis Mac Allister peinó la pelota y Lisandro Martínez apareció por el segundo palo para sacar un potente zurdazo y convertir el 2-1.

Sin embargo, la tranquilidad volvió a durar muy poco. Antes de que pudiera concretarse una variante defensiva preparada por Scaloni, Sidny Cabral protagonizó una gran acción individual y definió al ángulo para establecer el 2-2 y volver a sorprender a la Selección.

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, Argentina volvió a sacar provecho de una pelota detenida. Messi ejecutó un córner, Cristian Romero ganó de cabeza y el balón se desvió en el brazo de Borges, que terminó convirtiendo en contra de su propio arco para decretar el 3-2 definitivo.

Con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará ahora a Egipto en los octavos de final, con el objetivo de mejorar su rendimiento y seguir avanzando en la defensa del título mundial.