Colapinto largará 14° en la carrera sprint de Silverstone

Luego de completar una positiva actuación en la única práctica libre, donde había terminado en el 11° puesto, el piloto de Alpine logró avanzar sin mayores inconvenientes a la segunda instancia de la clasificación sprint (SQ2). Sin embargo, la escudería francesa no logró sostener el rendimiento en la fase decisiva y ambos pilotos quedaron eliminados antes de la definición.

En su único intento con neumáticos medios durante la SQ2, Colapinto registró un tiempo de 1:29.983, aunque perdió algunas décimas tras un leve desliz de su monoplaza en una de las curvas del circuito británico. El argentino terminó en el 14° lugar, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, se ubicó 11°, quedando a apenas 81 milésimas de ingresar a la definición por la pole sprint.

La jornada volvió a tener como protagonista al británico Lewis Hamilton, quien confirmó el gran rendimiento mostrado durante los entrenamientos y se quedó con la pole position para la carrera sprint al marcar un tiempo de 1:28.376.

El piloto de Ferrari superó por apenas 11 milésimas al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, mientras que el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, y el monegasco Charles Leclerc, también con Ferrari, ocuparán la segunda fila de la parrilla.

La carrera sprint, que tendrá una extensión de 17 vueltas, se disputará este sábado desde las 8.00 (hora argentina) y otorgará puntos a los ocho primeros clasificados.

Más tarde, a partir de las 12.00, se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña, cuya competencia se correrá el domingo desde las 11.00, sobre un total de 52 vueltas.