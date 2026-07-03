Colapinto quedó a las puertas del top 10 en la práctica libre del GP de Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto completó este viernes una positiva actuación en la única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, al finalizar en la 11ª posición con su Alpine en el circuito de Silverstone, en la antesala de la clasificación sprint que se disputará este viernes.

Colapinto apostó durante gran parte de la sesión por el uso de neumáticos medios, una estrategia orientada a recopilar información de cara a la actividad competitiva del fin de semana. Gracias a ese trabajo, el argentino llegó a ubicarse transitoriamente en el octavo puesto, aunque finalmente concluyó la tanda a las puertas del top 10.

La práctica estuvo marcada por una importante alternancia en los puestos de vanguardia, en una pista que presentó condiciones diferentes a las observadas la semana pasada en Austria. Finalmente, el más rápido fue el británico Lewis Hamilton, quien al mando de su Ferrari registró un tiempo de 1m30s521.

Detrás del siete veces campeón del mundo finalizaron el italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, y el monegasco Charles Leclerc, también con Ferrari. El británico George Russell, por su parte, ocupó la cuarta posición.

Durante distintos momentos de la sesión, Red Bull también logró ubicarse al frente del clasificador con Isack Hadjar y Max Verstappen, aunque sobre el final Hamilton recuperó el liderazgo.

En la zona media, el brasileño Gabriel Bortoleto, con Audi, terminó noveno, mientras que el mexicano Sergio "Checo" Pérez, con Cadillac, concluyó en el 19° puesto.

Cómo continúa la actividad en Silverstone

La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña continuará este viernes con la disputa de la clasificación sprint, programada para las 12:30 (hora de Argentina).

El cronograma para el resto del fin de semana será el siguiente:

Viernes 3 de julio

Clasificación Sprint: 12:30

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 8:00

8:00 Clasificación para la carrera principal: 12:00

Domingo 5 de julio

Carrera principal (52 vueltas): 11:00

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y la plataforma oficial F1TV.