Épica clasificación de Bélgica: perdía 2 a 0, lo dio vuelta y sigue en el Mundial

Bélgica protagonizó una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026 al vencer por 3 a 2 a Senegal en la prórroga y clasificarse a los octavos de final. El seleccionado europeo perdía 2 a 0 hasta los 86 minutos, pero logró igualar el encuentro y terminó sellando una victoria agónica.

Con este resultado, los Diablos Rojos avanzaron a la próxima instancia, donde enfrentarán al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

En el estadio de Seattle, Senegal fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y tomó una ventaja de dos goles gracias a las conquistas de Diarra y Sarr, dejando a Bélgica al borde de la eliminación.

Sin respuestas en el juego, el entrenador Rudi García movió el banco de suplentes en la segunda mitad y apostó por los ingresos de Romelu Lukaku y Thomas Meunier, cambios que terminaron siendo determinantes.

A los 86 minutos, Lukaku descontó y volvió a meter a Bélgica en partido. Apenas tres minutos más tarde, Youri Tielemans marcó el 2 a 2, forzando el tiempo suplementario.

Con el impulso del empate, Bélgica fue por más en la prórroga. Cuando se disputaban 122 minutos, el VAR convocó al árbitro, que sancionó un penal por una infracción de Lamine Camara.

El capitán Tielemans asumió la responsabilidad desde los doce pasos y, a los 124 minutos, convirtió el 3 a 2 definitivo para sellar una clasificación épica y mantener con vida a Bélgica en la Copa del Mundo.