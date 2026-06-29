Nafta y gasoil: evalúan una nueva prórroga del impuesto para contener la inflación

El Gobierno nacional analiza por estas horas una nueva prórroga en la actualización del impuesto a los combustibles, con el objetivo de evitar un nuevo impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil desde julio y contener la presión sobre la inflación.

La decisión todavía no fue tomada, aunque desde la Secretaría de Energía confirmaron que el tema "se está analizando", a pocos días del vencimiento del último diferimiento dispuesto por el Poder Ejecutivo.

La última prórroga fue establecida a comienzos de junio mediante el Decreto 405/2026, que postergó hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026.

Si el Gobierno no vuelve a diferir la medida, los aumentos impositivos comenzarían a trasladarse a los surtidores desde julio, aunque el impacto final también dependerá de la política comercial de las petroleras, de la evolución del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio.

La actualización del impuesto es considerada una variable clave porque incide directamente sobre los costos del transporte, la logística, la producción agropecuaria y la movilidad, factores que luego pueden repercutir sobre el índice general de inflación.

Desde 2024, el Ejecutivo viene utilizando el diferimiento de estos tributos como una herramienta para moderar las subas de los combustibles y evitar incrementos bruscos en los precios.

En los fundamentos del último decreto, el Gobierno sostuvo que la medida buscaba acompañar el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible, evitando trasladar de manera inmediata los aumentos acumulados al precio final de los combustibles.

En paralelo, otro de los factores que sigue de cerca el mercado es la cotización internacional del petróleo, que en las últimas semanas retrocedió respecto de los valores registrados tras el conflicto en Medio Oriente. Esa situación también podría influir en la evolución de los precios durante julio.

Por el momento, no hay una definición oficial sobre la continuidad del diferimiento. Mientras el plazo vigente se acerca a su vencimiento, el Gobierno evalúa el equilibrio entre el costo fiscal de una nueva prórroga y el impacto inflacionario que podría generar habilitar el aumento de los impuestos a los combustibles.