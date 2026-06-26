La Justicia confirmó los procesamientos de "Chiqui" Tapia y Toviggino por una deuda millonaria con ARCA

La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la entidad, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social. Además, ratificó el procesamiento de la propia AFA como persona jurídica.

La investigación, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que la entidad futbolística no habría abonado en tiempo y forma más de 19.000 millones de pesos correspondientes a impuestos y cargas patronales.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes ratificaron parcialmente la resolución dictada en primera instancia por el juez federal en lo penal económico Diego Amarante. El magistrado había considerado acreditada la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida de tributos agravada, en 34 hechos, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, en otros 17 casos.

Actualmente, Tapia se encuentra en los Estados Unidos acompañando a la delegación argentina que participa del Mundial de Clubes, viaje que realizó con autorización judicial. En tanto, Toviggino permanece en el país y, según fuentes judiciales, la resolución de la Cámara no modifica por el momento la situación procesal de ninguno de los dos dirigentes.

Con la confirmación de los procesamientos, la causa quedó más cerca de avanzar hacia la instancia de juicio oral.

La Cámara ratificó específicamente el procesamiento de Toviggino y dejó firmes los procesamientos de Tapia y de la AFA al declarar desiertos los recursos de apelación presentados en esos casos. Según se desprende del fallo, la defensa solicitó la postergación de la audiencia destinada a sostener los recursos una vez vencido el plazo correspondiente, lo que impidió que el tribunal analizara esos planteos.

De esta manera, también quedó confirmado el embargo de 350 millones de pesos dispuesto sobre Toviggino y se mantuvo vigente el embargo de igual monto sobre Tapia.

Por otra parte, el tribunal revocó, por considerarlos prematuros, los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco —ambos exsecretarios de la AFA— y de Gustavo Lorenzo. No obstante, los camaristas ordenaron profundizar la investigación respecto de esos dirigentes.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por ARCA en diciembre pasado. Según la acusación, la AFA, en su carácter de agente de retención, habría retenido impuestos correspondientes a los salarios de sus empleados sin transferirlos al organismo recaudador dentro del plazo legal de 30 días.

La investigación también apunta a la administración de los recursos destinados a la seguridad social provenientes del fútbol profesional. En particular, se analiza el manejo del 7,5% del valor de las entradas vendidas por los clubes, porcentaje que integra un fondo específico administrado por la AFA y que, de acuerdo con la normativa vigente, también debe ser transferido a ARCA dentro de un plazo determinado.

Durante el expediente, la AFA y sus dirigentes sostuvieron que una parte importante de la deuda ya había sido regularizada y argumentaron que la entidad actuó amparada por programas oficiales de alivio fiscal y moratorias impulsadas por el Ministerio de Economía. Según esa postura, no existió intención de cometer un delito, ya que la normativa vigente habilitaba la regularización de las obligaciones hasta 2026.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figura la declaración de una empleada del área contable de la AFA, quien aseguró que la autorización de los pagos dependía de Toviggino. "De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino", afirmó la testigo ante la Justicia.