Insólito: robaron un reductor de velocidad recién instalado en la esquina del Jardín Municipal

Por Santotomealdía

La colocación de un reductor de velocidad sobre calle La Rioja esquina con Crespo, en inmediaciones del Jardín Municipal, había sido recibida con satisfacción por los vecinos de barrio Dos Rutas. Sin embargo, la medida duró apenas unas horas: durante el fin de semana, la estructura fue retirada y ahora se investiga qué ocurrió.

La situación fue denunciada por la presidenta de la Vecinal Dos Rutas, Graciela Udrizar, quien expresó su indignación ante un hecho que calificó como incomprensible. Según relató, el reductor había sido instalado recientemente por personal municipal en respuesta a un reclamo que los vecinos venían realizando desde hacía tiempo debido a la velocidad con la que circulan los vehículos por la zona.

“Estábamos re contentos cuando vimos que lo estaban colocando”, señaló Udrizar en diálogo con el programa Cómo seguimos, que se emite por FM Nova 97.5. Sin embargo, contó que el domingo recibió el llamado de un vecino para avisarle que el dispositivo ya no estaba en su lugar.

De acuerdo con su testimonio, en el sector quedaron visibles las marcas y los puntos donde había sido fijado el reductor, lo que evidenciaría que fue retirado deliberadamente. “Uno está todo el tiempo pidiendo, reclamando y no puede ser”, lamentó.

La dirigente vecinal remarcó que la preocupación por la seguridad vial en ese sector continúa vigente. Explicó que los vecinos vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la peligrosidad de la circulación en la zona y consideran que medidas como la instalación de reductores son necesarias para prevenir accidentes.

“Estamos muy preocupados por la velocidad a la que van los autos. Es una calle sumamente peligrosa y la gente no toma conciencia”, sostuvo.

El reductor estaba colocado en inmediaciones del Jardín Municipal, en una zona de constante tránsito.

Mientras tanto, desde el municipio se inició una investigación para determinar qué ocurrió con la estructura y quién fue el responsable de retirarla. Udrizar manifestó su expectativa de que el reductor sea reinstalado y consideró que incluso sería necesario sumar otros elementos similares en distintos puntos del barrio para mejorar la seguridad vial.

Según comentó la presidenta vecinal, algunos vecinos sostienen que el dispositivo habría sido retirado por una persona que se mostraba molesta por los ruidos que generaban los vehículos al pasar sobre él.

"El que me llamó para contarme que habían sacado el reductor dijo que este vecino le había comentado que le molestaba el ruido que hacían los autos cuando pasaban, porque no lo dejaban dormir, una falta de empatía total", afirmó.

No obstante, aclaró que no cuenta con pruebas que permitan confirmar esa versión y que será la investigación la que determine lo sucedido. “Lo que sí está claro es que se trata de un acto vandálico y esperamos que lo vuelvan a colocar”, concluyó.