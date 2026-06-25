La Justicia intimó a ANSES a restituir la pensión de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner

La Justicia volvió a intervenir en la disputa entre Cristina Fernández de Kirchner y la ANSES por la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. A través de una nueva resolución, intimó al organismo previsional a restituir el beneficio en un plazo de diez días, tal como había sido ordenado previamente por la Cámara Federal de la Seguridad Social.

La medida quedó plasmada en un documento firmado por la jueza federal Karina Alonso Candis, quien dispuso que la ANSES cumpla con lo resuelto por la Sala III de la Cámara y advirtió que, en caso contrario, podrá avanzarse con su ejecución.

La magistrada aclaró además que la intimación se limita exclusivamente a la restitución de la pensión y que no incluye el pago de retroactivos ni intereses, ya que esos aspectos no fueron contemplados en la medida cautelar vigente.

El conflicto se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES decidió dar de baja tanto la pensión por viudez como la asignación vitalicia que Cristina Kirchner percibía por haber ejercido la Presidencia de la Nación. La decisión se produjo luego de que quedara firme la condena dictada en la causa Vialidad.

Sin embargo, en febrero de este año, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar parcialmente al planteo de la exmandataria y ordenó suspender los efectos de la resolución administrativa en lo referido a la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner mientras se sustancia el juicio principal.

En aquel fallo, los camaristas consideraron que la ANSES no estaba habilitada para eliminar definitivamente ese beneficio y sostuvieron que, en todo caso, correspondía evaluar una eventual suspensión. Además, cuestionaron que la baja se hubiera fundamentado en supuestas “cuestiones de honor”.

Distinta fue la situación de la jubilación de privilegio como expresidenta. Sobre ese punto, la Cámara avaló la decisión del organismo previsional al entender que la condena confirmada en la causa Vialidad habilitaba la suspensión de ese beneficio.

La causa continuó sumando capítulos en los meses siguientes. En abril, la Cámara rechazó un recurso extraordinario presentado por la ANSES contra la restitución de la pensión, dejando firme la resolución favorable a la exmandataria. Pese a ello, el Gobierno anticipó que buscará llevar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia.

Con esta nueva intimación judicial, la ANSES deberá avanzar en la restitución efectiva de la pensión por viudez, mientras el expediente principal continúa su trámite en los tribunales.