El Municipio informó que cuatro personas en situación de calle ingresaron al refugio este lunes

Por Santotomealdía

La Municipalidad informó que cuatro personas en situación de calle ingresaron este lunes al refugio habilitado en el marco del operativo de asistencia nocturna para la temporada invernal, mientras continúa el abordaje para asistir a otras personas que permanecen en la vía pública.

El dato fue confirmado por la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla, quien además señaló que “hay otras que no han querido asistir”, aunque remarcó que desde el Municipio continúan trabajando para acercar alternativas y acompañamiento a quienes atraviesan este tipo de situaciones.

En una entrevista con Nova al Día, la funcionaria explicó que el dispositivo funciona en el SUM Libertad, ubicado en Cibils y Almaraz, y permanecerá operativo hasta el 20 de septiembre. Allí se ofrece alojamiento nocturno, cena caliente, desayuno, espacios de higiene personal, recreación y acompañamiento profesional.

“Anoche cuatro personas pudieron ingresar. Hay otras que no han querido asistir, pero seguimos buscando estrategias y distintos abordajes”, expresó Mansilla.

La secretaria destacó que se trata de una problemática compleja que requiere intervenciones personalizadas y que cada situación presenta características particulares. En ese sentido, remarcó que el ingreso al refugio es completamente voluntario. “Es un tema muy sensible. Hay situaciones muy complejas y se han ofrecido distintas alternativas habitacionales a las cuales se pueden sumar o no”, señaló.

Mansilla explicó además que existen casos que vienen siendo abordados desde hace tiempo y otros que aparecen de manera reciente. Según indicó, algunas personas pudieron ser revinculadas con familiares o regresar a sus lugares de origen, mientras que otras continúan atravesando situaciones más difíciles.

“Hay muchos casos que venimos tratando desde el primer día de gestión y otros que aparecen todos los días. Hay que individualizar cada situación y trabajarla estratégicamente”, sostuvo.

La funcionaria también se refirió a las repercusiones que generó el comunicado difundido por el Municipio este lunes, donde se informó que no se registran personas en situación de calle por falta total de alternativas habitacionales. “No es que el Municipio niega que haya personas para asistir. Las vemos todos los días, todas las noches, sobre todo ahora en esta época”, aclaró.

Respecto al funcionamiento del dispositivo, Mansilla detalló que este año se trasladó al SUM Libertad luego de la experiencia desarrollada durante el invierno pasado en el camping municipal. Según explicó, el nuevo espacio cuenta con mejores condiciones de accesibilidad y permite brindar una atención más adecuada.

Además de la asistencia alimentaria y sanitaria, el operativo incluye la participación de equipos interdisciplinarios, personal municipal, fuerzas de seguridad y voluntarios que colaboran en los recorridos nocturnos y en el acompañamiento de las personas asistidas.

Finalmente, la funcionaria indicó que el trabajo no se limita únicamente al horario de funcionamiento del refugio. “La idea es que tengan durante el día algún otro tipo de actividad y talleres de oficio”, ecpresó.