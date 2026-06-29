Venezuela enfrenta nuevas réplicas y redobla los operativos de rescate tras el doble terremoto

Cinco días después del doble terremoto que sacudió la costa norte de Venezuela, que se cobró hast el momento unas 1.450 víctimas fatales, continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas y persisten las réplicas sísmicas que mantienen en alerta a la población.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron además más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, principalmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre y bajo control militar desde las primeras horas posteriores a la tragedia.

En tanto, la actividad sísmica no cesa. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó este lunes una nueva réplica registrada a las 7:01, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 2,9 kilómetros, cuyo epicentro se ubicó a unos diez kilómetros al este de La Guaira.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el mismo fenómeno alcanzó una magnitud de 4,6, en una nueva muestra de la intensa actividad sísmica que continúa afectando a la región desde el devastador doble terremoto del miércoles pasado.

Según el último balance oficial, más de 30.000 efectivos participan de las tareas de asistencia y rescate, entre ellos bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y equipos de apoyo psicológico. Asimismo, el Gobierno venezolano indicó que 73.736 familias recibieron algún tipo de asistencia dentro del operativo de emergencia desplegado tras el desastre.

En paralelo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la conformación de una comisión especial destinada a evaluar el estado estructural de las viviendas dañadas, con el objetivo de determinar cuáles podrán volver a ser habitadas una vez concluida la etapa más crítica de la emergencia.

Las operaciones de búsqueda continúan concentradas en La Guaira, la región más castigada por los terremotos, donde se incrementó el despliegue de maquinaria pesada y de brigadas internacionales de rescate llegadas en los últimos días para colaborar en la localización de sobrevivientes y la remoción de escombros.