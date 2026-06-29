Crimen de Villa Luján Oeste: la investigación sigue sin detenidos

Por Santotomealdía



La investigación por el homicidio de Julián Matías Pratto, ocurrido el viernes pasado en barrio Villa Luján Oeste, continúa sin personas detenidas. Así lo confirmó este lunes el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, quien aseguró que la causa sigue avanzando con distintas medidas probatorias.

La confirmación oficial despeja las versiones que habían circulado el mismo viernes, cuando trascendió de manera extraoficial que dos sospechosos habían sido detenidos por el crimen. Sin embargo, esa información nunca fue confirmada por las autoridades y, hasta el momento, no hay personas privadas de la libertad en el marco de la investigación.

"Vamos bien encaminados, estamos investigando y esperemos que muy pronto podamos dar cuenta junto al Ministerio Público de la Acusación de avances sobre esta investigación, que por ahora tiene a una persona fallecida y a ninguna persona privada de la libertad ni detenida con respecto a este tema", afirmó Galfrascoli.

El funcionario explicó que uno de los principales ejes de la investigación está centrado en el análisis de cámaras de seguridad y el entrecruzamiento de información obtenida durante los primeros días de trabajo.

En ese sentido, indicó que los investigadores detectaron que una motocicleta habría seguido durante un tiempo prolongado a la camioneta en la que se desplazaba la víctima, un dato que podría resultar clave para reconstruir la mecánica del ataque.

"Hubo un acompañamiento de un motovehículo sobre la camioneta en un trayecto bastante prolongado de tiempo, con lo cual una situación abrupta en principio no, como podría ser el achique para un robo", explicó Galfrascoli.

No obstante, aclaró que esa hipótesis podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas evidencias. "Puede ser que esto cambie a partir de obtener más imágenes que se siguen procesando y trabajando", señaló.

El crimen ocurrió el viernes por la tarde en la intersección de 1° de Mayo y Antonio Frutos, donde Julián Pratto, de 39 años, fue atacado a balazos mientras se encontraba dentro de una camioneta Chevrolet blanca. De acuerdo con la autopsia, la víctima recibió cinco disparos, cuatro de ellos en la cabeza y uno en el brazo izquierdo, un dato que forma parte de las pericias incorporadas a la causa. Durante el examen forense también fueron recuperados cuatro proyectiles, que serán sometidos a estudios balísticos.

En la escena del homicidio, los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron vainas servidas que serían calibre 9 milímetros, mientras que la camioneta presentaba múltiples impactos de bala. Todas esas evidencias continúan siendo analizadas por los investigadores, bajo la dirección del fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias, para intentar identificar a los responsables del crimen.