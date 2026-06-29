Al menos cinco muertos en un tiroteo en el norte de Alemania: detuvieron al presunto atacante

Un tiroteo ocurrido este lunes en la ciudad alemana de Stade, ubicada en el estado de Baja Sajonia en el norte de Alemania, dejó al menos cinco personas muertas y generó un amplio operativo policial en la zona. De acuerdo con medios locales, el presunto autor de los disparos fue detenido por las fuerzas de seguridad.

El hecho se produjo en la calle Dankerstrasse, donde la Policía desplegó un importante dispositivo de seguridad y pidió a la población evitar el área afectada. A través de un mensaje difundido por sus canales oficiales, las autoridades solicitaron además no difundir rumores ni información no confirmada mientras avanza la investigación.

La cadena pública regional NDR informó, citando fuentes policiales, que el ataque dejó al menos cinco víctimas fatales, una cifra que también fue reportada por otros medios alemanes, entre ellos el portal T-Online.

Según la cadena privada NTV, el tiroteo habría ocurrido en un centro de acogida para menores, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente las circunstancias del ataque ni la identidad de las víctimas.

De acuerdo con información disponible sobre el lugar, en la calle donde ocurrió el hecho funciona un centro destinado a la atención de mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños de hasta seis años.

Las autoridades alemanas continúan trabajando en el lugar para esclarecer la mecánica del ataque y determinar los motivos que llevaron al agresor a abrir fuego.

La ciudad de Stade, situada al norte de Alemania y cercana a Hamburgo, cuenta con una población aproximada de 50.000 habitantes.