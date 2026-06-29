Ola de calor en Europa: en París aseguran que las morgues están "desbordadas"

La histórica ola de calor que golpeó a Francia durante la última semana provocó un fuerte incremento de la mortalidad y generó una situación crítica en los servicios funerarios, especialmente en París y sus alrededores, donde las morgues debieron incorporar cámaras frigoríficas temporales ante la falta de capacidad para albergar a las víctimas.

La crisis quedó reflejada en el testimonio de Zouhaeir Hertelli, responsable de una morgue cercana al aeropuerto de Orly, quien aseguró que las 32 plazas disponibles en sus instalaciones se encuentran completamente ocupadas. "Estamos enfrentando una situación realmente catastrófica", afirmó, al señalar que recibe "cientos de llamadas" diarias de funerarias y familias que buscan espacio para los fallecidos.

Según una primera estimación preliminar difundida por la agencia sanitaria pública francesa, las muertes aumentaron de manera drástica durante el pico de temperaturas extremas registrado la semana pasada, cuando amplias zonas del país superaron los 40 grados centígrados y se alcanzaron récords históricos de temperatura tanto diurna como nocturna.

El organismo informó que durante el miércoles pasado, considerado el día más caluroso registrado en Francia, se contabilizaron más de 1.200 fallecimientos, cifra que aumentó a más de 1.400 muertes tanto el jueves como el viernes. Antes de la ola de calor, el promedio diario de decesos en el país oscilaba entre 900 y 1.000 personas.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estos números son aún provisorios y que el exceso de mortalidad podría ser significativamente mayor una vez incorporados los certificados de defunción correspondientes a personas fallecidas en sus domicilios y en residencias de adultos mayores, sectores donde gran parte de los registros todavía no se realizan de forma electrónica.

De acuerdo con los datos preliminares, alrededor del 85% de las víctimas registradas durante los tres días analizados tenía 65 años o más, mientras que las muertes ocurridas en viviendas particulares crecieron cerca de un 40%, especialmente en la región parisina.

La presión sobre el sistema funerario obligó a las autoridades municipales de París a habilitar dos unidades temporales de almacenamiento con capacidad para 20 cuerpos cada una, además de sumar unas 50 plazas adicionales cedidas por hospitales de la capital.

Sin embargo, empresarios del sector advirtieron que la capacidad sigue siendo insuficiente. Hertelli explicó que algunas funerarias debieron trasladar cuerpos hacia ciudades ubicadas a más de 80 kilómetros de París y que solicitó autorización para instalar contenedores refrigerados adicionales en las inmediaciones de su establecimiento.

"Las familias están sufriendo. No tenemos soluciones para ofrecerles porque las funerarias están completas. Estamos frente a un problema enorme", lamentó.

En la misma línea, Véronique Bertrand, directora de una funeraria parisina, sostuvo que muchas de las víctimas fallecieron solas en sus hogares y consideró que la tragedia demuestra que las lecciones de anteriores olas de calor no fueron completamente aprendidas. "Las circunstancias en las que fueron encontradas muchas personas no dejan dudas de que se trata de muertes vinculadas al calor extremo", señaló.

Mientras tanto, el fenómeno climático comenzó a desplazarse hacia el sureste de Europa. La ola de calor llegó este lunes a los Balcanes, donde varios países registran temperaturas superiores a los 38 grados centígrados y enfrentan incendios forestales.

En Croacia, las autoridades emitieron alertas por condiciones meteorológicas extremas, mientras que en Bosnia y Herzegovina y Albania se prevén temperaturas cercanas a los 40 grados. Por su parte, el servicio meteorológico de Kosovo recomendó a los sectores más vulnerables permanecer en sus hogares durante las horas de mayor calor.

La emergencia climática ya obligó a varios países europeos a suspender actividades, cerrar escuelas y cancelar eventos masivos, en medio de una de las olas de calor más severas registradas en las últimas décadas.