Los 10 récords que dejó la histórica fase de grupos del Mundial 2026

La primera fase del Mundial 2026 ya quedó en la historia. La ampliación del torneo a 48 selecciones permitió establecer nuevos récords de partidos, asistencia a los estadios y cantidad de goles, además de varias marcas individuales protagonizadas por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otros referentes del fútbol mundial.

En total se disputaron 72 partidos en 17 días, con 215 goles, lo que arrojó un promedio de 2,99 tantos por encuentro, el más alto registrado en una Copa del Mundo desde la década de 1950.

Entre las principales marcas figura la asistencia récord a los estadios, ya que durante la fase de grupos concurrieron 3.605.357 espectadores, superando la cifra alcanzada en el Mundial de Estados Unidos 1994. La ocupación de los escenarios superó el 99%.

El Estadio Azteca, además, se convirtió en el único escenario en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. En ese encuentro inicial, entre México y Sudáfrica, también se produjo otro hecho inédito: tres futbolistas fueron expulsados en el partido de apertura.

En el plano individual, Lionel Messi volvió a escribir una página histórica. Con los seis goles anotados en la fase de grupos, llegó a 19 tantos en Mundiales, superando a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del certamen.

El capitán argentino también se transformó en el jugador de mayor edad en convertir un triplete en una Copa del Mundo, al lograrlo con 38 años y 357 días, y además alcanzó 19 victorias mundialistas, otra marca histórica.

Por su parte, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes del Mundial, luego de convertir frente a Uzbekistán.

También hubo récords entre los entrenadores y los arqueros. Dick Advocaat, al frente de Curazao, pasó a ser el director técnico de mayor edad en dirigir un partido mundialista, con 78 años, mientras que Eloy Room, arquero del seleccionado caribeño, estableció una nueva marca al realizar 15 atajadas en el empate sin goles frente a Ecuador, la mayor cantidad registrada en un encuentro mundialista durante los 90 minutos reglamentarios.