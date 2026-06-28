Preocupa la violencia en la Circunvalación Oeste: cuatro motociclistas heridos durante el fin de semana

La preocupación por la inseguridad en la Circunvalación Oeste de Santa Fe volvió a quedar en evidencia tras registrarse cuatro nuevos ataques en menos de 24 horas, todos con una modalidad similar y que dejaron cuatro personas heridas.

Los episodios ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, apenas horas después de la detención de dos menores de edad, acusados de provocar la caída de un motociclista para agredirlo con un palo en ese mismo corredor vial.

De acuerdo con la información policial, el primer ataque se produjo el viernes alrededor de las 23.20, en la intersección de la Circunvalación Oeste y calle Mendoza. Allí, un motociclista denunció que fue emboscado por personas desconocidas, que lo golpearon con un palo mientras circulaba.

Poco después, ya durante la madrugada del sábado, a las 0.20, se registró un segundo episodio a la altura de la Circunvalación Oeste y el Puente Ferroviario, sobre la mano con sentido sur-norte. La víctima, un joven que se desplazaba en motocicleta, manifestó haber sido atacado de la misma manera.

Apenas veinte minutos más tarde, a las 0.40, se produjo un tercer hecho en el mismo sector. En esta oportunidad, dos motociclistas denunciaron que fueron golpeados con un palo por desconocidos mientras transitaban por la Circunvalación.

La reiteración de estos ataques, todos con características similares y en un corto lapso, mantiene bajo la lupa la seguridad en la Circunvalación Oeste, un corredor donde en los últimos días se multiplicaron las denuncias por robos y agresiones contra motociclistas.

Los hechos son investigados por la Policía, mientras se intenta identificar a los responsables de los nuevos ataques.