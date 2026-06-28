Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Austria y no sumó puntos

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito Red Bull Ring, en la ciudad de Spielberg.

Con este resultado, el piloto argentino no logró sumar puntos y continúa con 16 unidades en el campeonato.

Colapinto había partido desde el 16° lugar de la grilla, pero una mala largada lo hizo retroceder hasta el último puesto en los primeros metros de la competencia. Sin embargo, con el correr de las vueltas logró recuperar posiciones y volver a integrarse al pelotón.

El abandono de Carlos Sainz también favoreció el avance del piloto de Alpine, aunque ni él ni su compañero Pierre Gasly, que terminó 13°, consiguieron ingresar a la zona de puntos.

En la estrategia de carrera, el argentino no realizó una tercera detención en boxes y completó las últimas vueltas con neumáticos medios. Su vuelta más rápida fue de 1:11.795.

La victoria quedó en manos de George Russell (Mercedes), quien fue escoltado por Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Con este resultado, Antonelli continúa al frente del campeonato con 171 puntos, mientras que Russell llegó a 131 y redujo la diferencia en la lucha por el título.