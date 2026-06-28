La oposición también reclama que Adorni deje su cargo en el directorio de YPF

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete no puso fin a los cuestionamientos de la oposición, que ahora reclama que el exfuncionario también deje su cargo como representante del Estado nacional en el directorio de YPF.

Los pedidos surgieron luego de la salida de Adorni del Gobierno nacional, en un contexto marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exfuncionario. Para distintos sectores de la oposición, su alejamiento de la Casa Rosada debería extenderse al directorio de la petrolera de mayoría estatal.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la remuneración que percibe por ese cargo, estimada, según trascendió, en unos 15.000 dólares mensuales, cifra que volvió a instalar el debate sobre su continuidad en la empresa.

Entre quienes se pronunciaron sobre el tema se encuentra el diputado nacional Esteban Paulón, quien sostuvo que la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete fue consecuencia de la presión política, parlamentaria y judicial acumulada en las últimas semanas.

Además, el legislador cuestionó la posibilidad de que el exfuncionario permanezca en el directorio de YPF mientras continúa la investigación en su contra.

"Un funcionario que está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que se quede en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina", afirmó Paulón.

En ese sentido, también pidió que el Gobierno revise esa situación y advirtió que mantener a Adorni en ese cargo "sería otro mensaje de este Gobierno de que reproduce lo peor de la casta, que a uno de los propios se lo protege y no se lo deja bajo la lluvia".

Hasta el momento, el Gobierno nacional no informó cambios respecto de la continuidad de Manuel Adorni como representante del Estado en el directorio de YPF.