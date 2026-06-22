Cómo fue el operativo antidrogas en Adelina Centro que terminó con dos detenidos

Por Santotomealdía



El allanamiento realizado en Roverano al 2400, en el barrio Adelina Centro, fue uno de los procedimientos centrales de la investigación por microtráfico que permitió desarticular una presunta red de comercialización de estupefacientes que operaba entre nuestra ciudad y la capital provincial.

La medida fue llevada adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa impulsada por los fiscales Arturo Haidar y Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI), a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.

El procedimiento se realizó de manera simultánea con otro allanamiento en barrio Los Troncos, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la colaboración de grupos tácticos de la Policía de Acción Táctica y de la Sección Canes de la PDI.

Dos detenidos en nuestra ciudad

Como resultado del operativo realizado en nuestra ciudad, fueron detenidos dos hombres identificados por sus iniciales R.C.V. y H.F.L.R., mientras que una cuarta persona, C.V.V., quedó aprehendida en el marco de la investigación.

Además, otras personas fueron notificadas de la causa, aunque permanecen en libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

Cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Durante la requisa, los investigadores secuestraron cocaína fraccionada para su comercialización, marihuana en distintas presentaciones, plantas de cannabis, balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y otros elementos utilizados habitualmente para el almacenamiento y venta de estupefacientes.

También fueron incautados más de 540 mil pesos en efectivo, un dispositivo de cobro electrónico, tarjetas de memoria, microchips y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Según informó el Gobierno provincial, entre ambos procedimientos se secuestraron más de 90 gramos de cocaína distribuidos en 261 envoltorios, más de 470 gramos de marihuana, tres plantas de cannabis y diversos elementos vinculados a la actividad investigada.

Investigación en curso

La causa se tramita por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición de los fiscales intervinientes, las personas detenidas quedaron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las medidas destinadas a profundizar la investigación y determinar el alcance de las actividades bajo sospecha.