Milei participará de la cumbre del Mercosur en medio conflictos diplomáticos y la crisis interna del Gobierno

El presidente Javier Milei participará el próximo martes de la cumbre del Mercosur en Paraguay, donde se reunirá con los mandatarios de los países miembros en un contexto de tensiones diplomáticas con Brasil y Venezuela y de debate sobre el futuro del bloque regional.

El viaje del mandatario también se producirá en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional tras la renuncia de Manuel Adorni, situación que abrió un proceso de reordenamiento interno en la Casa Rosada.

Uno de los principales focos del encuentro será la relación entre Argentina y Brasil. Milei mantiene diferencias públicas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde el inicio de su gestión, tanto por cuestiones políticas como por su visión sobre el funcionamiento del Mercosur.

A ello se suma la situación de Venezuela, que continúa generando diferencias entre los países del bloque y dificulta la construcción de consensos en materia de política exterior.

En la cumbre también volverá a discutirse el rumbo del Mercosur. Mientras algunos socios promueven una mayor integración regional y el avance de acuerdos comerciales, el Gobierno argentino insiste en la necesidad de flexibilizar el bloque para facilitar negociaciones bilaterales con otros mercados.

En el plano interno, la participación de Milei coincide con el reacomodamiento del gabinete tras la salida de Manuel Adorni, un movimiento que obligó al oficialismo a redefinir parte de su estructura política y abrió interrogantes sobre la continuidad de otros funcionarios.

Después de su paso por Paraguay, el Presidente continuará su gira internacional con un viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia y mantener encuentros en el marco de su agenda de política exterior.