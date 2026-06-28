Brutal ataque en Sauce Viejo: un hombre fue detenido tras herir con un hacha a una mujer

Por Santotomealdía



Un hombre de 44 años fue aprehendido este sábado acusado de atacar con un hacha a una mujer en el interior de una vivienda de Sauce Viejo. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y múltiples heridas cortantes, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud, donde permanece internada.

El hecho ocurrió a la madrugada en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 6 y 31. Tras un llamado que alertaba sobre una agresión, efectivos de la Subcomisaría 13ª llegaron al lugar y detuvieron al presunto atacante, identificado por sus iniciales E.A.B., de 44 años.

Según la información policial, el hombre habría golpeado a la víctima, amiga de su pareja, con el filo de un hacha de 85 centímetros de largo, que posteriormente fue secuestrada durante el procedimiento. Las circunstancias que desencadenaron el ataque son materia de investigación.

La mujer fue asistida por personal médico, que diagnosticó traumatismo craneoencefálico y heridas cortantes múltiples, lesiones que requirieron atención inmediata.

La intervención fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I y a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el imputado permanezca privado de la libertad, sea examinado por Medicina Legal y se le forme causa por el delito de lesiones dolosas en contexto de violencia de género.

La investigación continúa y la Fiscalía aguarda la evolución del estado de salud de la víctima mientras se desarrollan nuevas medidas para esclarecer la mecánica del hecho. La calificación penal podría modificarse a tentativa de femicidio, de acuerdo con el avance de la causa.