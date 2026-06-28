Los terremotos en Venezuela ya dejaron 1.450 muertos y más de 3.000 heridos

Las autoridades de Venezuela elevaron a 1.450 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron al país el miércoles pasado. Además, el nuevo balance oficial da cuenta de 3.150 heridos y 12.721 damnificados.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este domingo la actualización de los datos y destacó que las tareas de búsqueda y rescate continúan, con equipos que todavía logran encontrar sobrevivientes atrapados bajo los escombros más de 72 horas después de la tragedia.

Según el funcionario, 527 personas fueron trasladadas a hospitales de Caracas para recibir atención médica especializada. Además, indicó que 4.200 personas recibieron asistencia médica y que 7.168 fueron atendidas en centros de triaje ubicados en hospitales de La Guaira, Caracas, Valencia, Maracay y en hospitales de campaña instalados en las zonas afectadas.

Las tareas de rescate siguen desarrollándose en distintos puntos del país, donde brigadistas venezolanos y equipos internacionales continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes.

Los terremotos ocurrieron el miércoles con dos fuertes movimientos sísmicos consecutivos. El primero fue de magnitud 7,2, con epicentro cerca de Montalbán, en el estado Carabobo, mientras que el segundo alcanzó una magnitud de 7,5 y tuvo su epicentro en las cercanías de Yumare, estado Yaracuy.

Tras la catástrofe, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia en todo el país, mientras continúan las tareas de asistencia para miles de personas afectadas por el desastre.