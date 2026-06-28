Conmoción por la muerte de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo en Venezuela

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados sin vida este sábado bajo los escombros del edificio donde residían en La Guaira, tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela. La búsqueda se extendió durante 74 horas, según informó el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución en la que juega el deportista.

Las víctimas fueron identificadas como Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella. A través de sus redes sociales, el club expresó sus condolencias al futbolista y pidió respeto para sus familiares y compañeros en este difícil momento.

Al momento del desastre, Lucas Trejo se encontraba en Caracas para disputar un partido. Tras conocer lo ocurrido, viajó de inmediato a La Guaira y participó personalmente en las tareas de búsqueda, colaborando en la remoción de escombros con los equipos de rescate.

Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas por los terremotos, considerados por las autoridades como los más intensos registrados en Venezuela en los últimos 126 años.

De acuerdo con la información oficial, casi 1.500 personas murieron, mientras que miles resultaron heridas o quedaron damnificadas por el colapso de edificios y los daños ocasionados en distintas infraestructuras. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en todo el país.

Además, las autoridades informaron que 24 países enviaron apoyo para las tareas de rescate. Equipos especializados provenientes de Suiza, Chile, España, Ecuador, Colombia, El Salvador, México, República Dominicana, Estados Unidos y otras naciones trabajan junto a rescatistas venezolanos en la búsqueda de sobrevivientes.

La actividad sísmica continúa. Durante el sábado se registraron más de 400 réplicas, entre ellas un sismo de magnitud 5,0 con epicentro a unos 41 kilómetros al norte de Maracay, en el estado Aragua.