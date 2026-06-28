Con otro gol de Messi, Argentina venció a Jordania y avanzó con puntaje perfecto

La Selección Argentina completó una primera fase perfecta en el Mundial al derrotar 3-1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó con puntaje ideal, confirmó el primer puesto de la zona y ya tiene rival para los dieciseisavos de final: Cabo Verde.

Más allá de la victoria, la gran noticia volvió a tener como protagonista a Lionel Messi. El capitán ingresó en el segundo tiempo y marcó de tiro libre el tercer gol argentino, alcanzando 19 tantos en Copas del Mundo y convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en anotar en siete partidos consecutivos de los Mundiales.

Scaloni decidió preservar a la mayoría de los habituales titulares y solamente Emiliano Martínez y Lautaro Martínez comenzaron el encuentro desde el arranque. Aun con una formación alternativa, Argentina dominó el desarrollo y resolvió el partido sin sobresaltos.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos con un gran tiro libre de Giovani Lo Celso, que anotó su primer gol en un Mundial. Más tarde, Lautaro Martínez amplió la diferencia al convertir un penal y también celebró por primera vez en una Copa del Mundo.

En el complemento, Messi ingresó desde el banco de suplentes y, a los 35 minutos, ejecutó un preciso tiro libre que selló el 3-1 definitivo y le permitió seguir ampliando su extraordinaria marca en la historia de los Mundiales.

Con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, la Scaloneta cerró la fase de grupos con puntaje ideal y afrontará el próximo viernes, en el Hard Rock Stadium de Miami, el cruce de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título.