Colapinto largará 16° en Austria tras quedar afuera en la Q2 por un despiste

Franco Colapinto no pudo coronar una buena clasificación en el Gran Premio de Austria y partirá desde el 16° puesto en la carrera de este domingo, luego de quedar eliminado en la Q2 tras sufrir un leve despiste en su último intento rápido. Su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó 11° y quedó a las puertas de la Q3.

El piloto argentino había mostrado un rendimiento alentador durante la primera fase de la clasificación. Tras ubicarse inicialmente a tres décimas de los mejores tiempos, consiguió mejorar de manera significativa en el cierre de la Q1, donde marcó un registro de 1:07.894, suficiente para avanzar con comodidad a la siguiente instancia en el 11° lugar y superar incluso a Gasly, que accedió a la Q2 en la 13ª posición.

Sin embargo, la segunda tanda presentó mayores complicaciones para Colapinto. En su primer intento utilizó neumáticos usados y registró un tiempo de 1:08.171, mientras que en la última salida a pista perdió el control del monoplaza en la primera curva y se fue sobre los pianitos. La maniobra lo obligó a abortar la vuelta rápida y, al no poder completar un giro con neumáticos nuevos, terminó relegado al 16° puesto de la grilla.

Gasly, por su parte, tampoco logró meterse entre los diez mejores y quedó eliminado por una diferencia mínima de apenas 40 milésimas, por lo que largará desde la undécima posición.

La clasificación tuvo un desenlace cargado de polémica. George Russell, con Mercedes, se quedó con la pole position al registrar un tiempo de 1:06.113, pese a completar su vuelta decisiva en un contexto de banderas amarillas provocadas por el accidente de Max Verstappen, quien perdió el control de su Red Bull y terminó contra las barreras de contención.

Detrás del británico se ubicaron los dos Ferrari: Charles Leclerc finalizó segundo y Lewis Hamilton ocupó el tercer lugar, confirmando la mejora de la escudería italiana en el cierre de la sesión.

Tras revisar la maniobra, las autoridades deportivas determinaron que Russell no había cometido ninguna infracción reglamentaria, por lo que conservará la pole. En tanto, Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó cuarto luego de verse obligado a levantar el ritmo en su último intento debido a las banderas amarillas.

La carrera principal del Gran Premio de Austria se disputará este domingo desde las 10 (hora argentina) en el circuito de Spielberg y estará pactada a 71 vueltas.