Cinco disparos, cuatro en la cabeza: nuevos datos sobre el crimen de Villa Luján Oeste

Por Santotomealdía



La investigación por el homicidio de Julián Pratto, el hombre de 39 años asesinado este viernes por la tarde en barrio Villa Luján Oeste, continúa avanzando con nuevos elementos. Según pudo saber nuestro medio, la víctima recibió cinco disparos, cuatro de ellos en la cabeza y uno en el brazo izquierdo.

En el marco de las pericias realizadas sobre el cuerpo fueron recuperados cuatro proyectiles, que ahora serán incorporados a la investigación para los correspondientes estudios balísticos.

Mientras los investigadores intentan reconstruir la mecánica del ataque y determinar el móvil del crimen, la causa permanece en manos del fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias, quien ordenó una serie de medidas probatorias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

El homicidio ocurrió alrededor de las 16 del viernes, en la esquina de 1° de Mayo y Frutos, donde Pratto se encontraba a bordo de una camioneta Chevrolet blanca cuando fue sorprendido por, al menos, dos personas que se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego. La víctima falleció en el lugar.

Durante los peritajes realizados en la escena, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró varias vainas servidas, que serían compatibles con un arma de fuego calibre 9 milímetros, mientras que la camioneta presentaba varios impactos de bala en distintos sectores de la carrocería.

Uno de los aspectos que ahora concentra la atención de los investigadores es el móvil del ataque. En ese sentido, dentro del vehículo fueron hallados la billetera y el teléfono celular de la víctima, por lo que la hipótesis de un robo perdió fuerza y la investigación se orienta a establecer si el homicidio estuvo motivado por otras circunstancias.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía figuran el análisis del teléfono celular de la víctima y el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar, cuyos registros podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

Por el momento, la investigación continúa bajo un estricto hermetismo y no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre la principal hipótesis que maneja la Fiscalía respecto del crimen.