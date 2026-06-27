Uruguay quedó eliminado del Mundial y Cabo Verde será el rival de Argentina en los 16avos

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder por 1 a 0 ante España, mientras que Cabo Verde hizo historia al clasificarse a los 16avos de final y se convirtió en el próximo rival de la Argentina. Los resultados de la última fecha del Grupo H dejaron a la selección dirigida por Marcelo Bielsa fuera de la competencia en la fase de grupos, tal como había ocurrido en Qatar 2022.

El seleccionado uruguayo llegaba a la última jornada con la obligación de conseguir un resultado positivo para no depender de otros resultados, pero no logró revertir una actuación discreta y terminó cayendo ante España en Guadalajara. El único gol del encuentro llegó a través de Alex Baena, luego de un error del arquero Fernando Muslera, quien fue reemplazado por Sergio Rochet durante el entretiempo.

La derrota profundizó el mal momento del conjunto celeste, que además sufrió la expulsión de Agustín Canobbio en el tramo final del partido. Durante el complemento, Bielsa también decidió sustituir a Federico Valverde, capitán y una de las principales figuras del equipo, en un contexto marcado por versiones sobre diferencias internas dentro del plantel.

Con este resultado, Uruguay cerró su participación con una nueva eliminación prematura y aumentó la incertidumbre en torno a la continuidad del entrenador rosarino al frente del seleccionado.

En el otro encuentro del grupo, Cabo Verde empató 0 a 0 con Arabia Saudita y logró quedarse con el segundo puesto gracias a la derrota uruguaya. El conjunto africano, que participa por primera vez en una Copa del Mundo, avanzó a la fase eliminatoria con tres empates en igual cantidad de presentaciones.

Los jugadores de Cabo Verde vieron en el campo de juego el final del partido de Uruguay y festejaron la clasificación. (Crédito: Michael Steele - Getty Images North America)

El seleccionado caboverdiano volvió a mostrar un planteo ordenado y generó las situaciones más claras del partido, aunque no pudo romper el cero. La clasificación se concretó recién después del pitazo final, cuando jugadores y cuerpo técnico siguieron a través de teléfonos celulares el desenlace del encuentro entre España y Uruguay.

Con poco más de medio millón de habitantes, Cabo Verde se transformó en una de las selecciones con menor población en alcanzar una fase eliminatoria mundialista y ahora tendrá el desafío más importante de su historia: enfrentar a la selección argentina en los 16avos de final.

De esta manera, la Albiceleste ya conoce a su próximo rival y se medirá con la revelación del Grupo H el próximo viernes en Miami, en busca de un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo.